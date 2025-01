A San Martino sette pioppi verranno abbattuti: cambia la viabilità

A San Martino Buon Albergo sette pioppi malati verranno abbattuti: cambia la viabilità?

A breve il comune di San Martino Buon Albergo avvierà un cantiere in via Bentegodi per l’abbattimento e la sostituzione di sette pioppi che fanno parte del filare lungo il fiume Fibbio.

L’abbattimento è diventato necessario dopo le verifiche fatte per valutare la reale condizione di salute e stabilità degli alberi. I controlli hanno infatti messo in evidenza la presenza di marcescenze radicali al colletto dei pioppi e di carie interne. Le piante in queste condizioni non sono più stabili e potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza dell’area.

I pioppi malati verranno sostituiti con la messa a dimora di nuovi alberi autoctoni adatti a crescere in in quella zona, con l’obiettivo di procedere step by step al rinnovamento del filare. Questo in base agli esiti delle verifiche periodiche programmate e alle necessità colturali. L’intervento rientra nel piano di cura e manutenzione del patrimonio arboreo, che viene costantemente aggiornato per la verifica dello stato di salute degli alberi nelle aree pubbliche.

Per procedere all’intervento ci sarà un restringimento della carreggiata senza alcuna deviazione viabilistica.