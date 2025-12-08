Una donna è stata strattonata e fatta cadere dalla bici nel sottopasso di Bovolone da due individui che volevano derubarla.

Una donna in bicicletta è stata aggredita ieri sera, domenica 7 dicembre, intorno alle 20 in un sottopasso del centro di Bovolone da due individui che volevano strapparle la borsa. La donna, secondo la ricostruzione che è stata fatta, è stata strattonata e fatta cadere a terra.

I malviventi l’hanno fatta cadere violentemente. A quel punto però le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di un gruppo di giovani che si trovavano nelle vicinanze. L’intervento tempestivo dei ragazzi ha messo in fuga i due aggressori prima che potessero portare via la borsa.

La donna ha riportato diverse escoriazioni e, soprattutto, un forte shock psicologico. Le immagini diffuse mostrano i segni dell’aggressione sul corpo della vittima.

“La signora – fa sapere lo stesso comune di Bovolone attraverso i propri canali social – ha sporto denuncia questa mattina presso i carabinieri di Bovolone. Il sindaco si è subito interessato alla situazione; i carabinieri sono ora impegnati per trovare gli aggressori”.