Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 8 dicembre, a Grezzana: secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 18 un’auto, dopo che il conducente ne aveva perso il controllo per cause ancora da accertare, è finita fuori strada mentre percorreva via Corrubio, nel territorio del comune di Grezzana. Dopo l’uscita di strada, l’auto si è ribaltata. Nessun altro mezzo sarebbe coinvolto nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Una persona, ferita in modo serio, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto.

++ notizia in aggiornamento ++