Verona, scomparso nel nulla: 80enne non rientra a casa: dove è stato visto l’ultima volta.

Appello per il ritrovamento di un 80enne: l’uomo è scomparso a Verona, e da sabato mattina non si hanno sue notizie. Ricerche in corso anche in provincia, per Sergio Perina, l’anziano di 80 anni di cui non si hanno più notizie dalla mattina di sabato 7 febbraio. L’uomo si è allontanato dalla propria residenza in via Vigasio, nella zona sud della città, intorno alle ore 6.

L’ultimo avvistamento.

L’ultimo contatto visivo segnalato risale alle 8:30 dello stesso giorno a Castel d’Azzano: l’ottantenne è stato infatti notato in via Scuderlando, nei pressi del punto vendita Migross. Per agevolare le segnalazioni, i familiari hanno diffuso sui canali social i suoi dati fisici: Sergio Perina è alto 1,70 metri, pesa circa 75 kg e ha una corporatura media. Del caso si sta occupando la polizia, impegnata nelle indagini per ricostruire i movimenti dell’uomo dopo l’ultimo avvistamento.

Chiunque lo veda è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.