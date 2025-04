Lavori lungo la linea ferroviaria, treni sospesi tra Verona e Vicenza

Treni sospesi per lavori tra Verona e Vicenza tra il 12 e il 14 aprile.

Stop ai treni: dalle ore 23.05 del 12 aprile alle ore 5.00 del giorno 14 aprile 2025, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza per consentire lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

I treni del Regionale sono parzialmente cancellati tra Vicenza e Verona Porta Nuova; al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto un’offerta bus sulla stessa tratta con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria. Per alcuni collegamenti tra Venezia e Verona sono previste variazioni di percorso con maggiori tempi di percorrenza e cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo (servite dai bus).

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani da assistenza.

I treni Frecciarossa delle relazioni Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste, Genova-Milano-Venezia, il giorno 13 aprile subiscono soppressioni e /o variazioni di percorso, in alcuni casi con la cancellazione della fermata di Vicenza, in altri con la cancellazione aggiuntiva delle fermate di Brescia, Desenzano, Peschiera del Garda e Verona Porta Nuova e incremento dei tempi di viaggio.

Nelle notti 12/13 e 13/14 aprile, i treni EuroNight subiscono variazioni di orario e di percorso con la cancellazione di alcune fermate.