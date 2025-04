Verona corre contro il cancro: torna la “Run for Science”

Run for Science a Verona: lo sport va a braccetto con la ricerca e sfida il cancro.

Dal 11 al 12 aprile a Verona la dodicesima edizione di Run for Science, un evento dedicato alla ricerca scientifica applicata allo sport, con particolare attenzione agli effetti dell’esercizio fisico per chi combatte contro il cancro.

Quest’anno, l’iniziativa si concentra sui benefici della corsa e dell’attività fisica per le persone con esperienze di malattie oncologiche. Già nei dati raccolti nel 2024, si è visto che una corsa di almeno 5 chilometri può rallentare la proliferazione delle cellule tumorali, in particolare per il tumore alla prostata. Quest’edizione si concentrerà anche sugli effetti della corsa sul tumore al seno.

Programma.

Il programma dell’evento prevede due giornate ricche di attività. Venerdì 11 aprile, ci saranno attività di orientamento e formazione per le scuole superiori, dove gli studenti di Verona e provincia visiteranno i laboratori universitari, esplorando la scienza dietro l’esercizio fisico e la salute.

Il 12 aprile, i partecipanti si sfideranno in diverse corse (5, 10 o 21 km) intorno alle strutture universitarie di Borgo Venezia. All’interno del Palazzetto Gavagnin Nocini, verranno raccolti dati scientifici grazie alla partecipazione di circa 200 persone, tra cui oltre 20 pazienti oncologici che seguiranno un programma di attività fisica tutto l’anno. Saranno allestiti anche stand per valutare la condizione fisica dei partecipanti.

I ricercatori dell’Università di Verona e di altre università internazionali studieranno come l’attività fisica può migliorare la salute dei pazienti oncologici e prevenire la recidiva di malattie. I benefici scientifici emersi nei precedenti eventi sono stati pubblicati su riviste scientifiche di livello internazionale.

Run for Science è quindi un’opportunità unica per coniugare sport, salute e ricerca. La partecipazione è aperta a tutti, ed è anche un’occasione per fare rete tra istituzioni e associazioni impegnate nel migliorare la qualità della vita dei malati oncologici.