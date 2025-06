Presidio sotto la sede di Confindustria Verona dei lavoratori e lavoratrici della Ammann di Bussolengo contro i licenziamenti.

Non si placa lo sconcerto dei 157 lavoratori e lavoratrici della Ammann di Bussolengo: secondo quanto riferisce la Fiom Cgil del Veneto, infatti, la direzione aziendale non avrebbe ancora “accettato di sedersi al tavolo con la Regione e la Fiom all’Unità di crisi in un incontro convocato per l’11 giugno dopo più di un mese dall’inizio della vertenza”.

Domani mattina, venerdì 6, si terrà un presidio sotto la sede di Confindustria Verona dalle 8 30 alle 10.30 per chiedere il ritiro della procedura di licenziamento per i 64 dipendenti di produzione e magazzino. Ammann, ricorda l’organizzazione sindacale, è “proprietà di una multinazionale svizzera che ha comprato la Sim nel 2011″.