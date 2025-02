Ex piscine Lido di viale Galliano, attivato il servizio di vigilanza privata

Il comune di Verona attiva un servizio di vigilanza privata alle ex piscine Lido di viale Galliano.

E’ stato attivato il servizio di sorveglianza alle ex piscine Lido in viale Galliano a Verona, primo passo verso la rigenerazione dell’area. I primi interventi riguarderanno la pulizia della zona. Da qualche giorno l’area è presidiata dai vigilantes dell’Istituto di Vigilanza Privata, incaricato dall’amministrazione di sorvegliare in modo costante la zona al fine di evitare situazioni di degrado e occupazioni abusive. Il servizio viene effettuato in coordinamento con la polizia locale di Verona e prevede una serie di passaggi durante la giornata, notte compresa.

Si tratta del primo passaggio previsto per la rigenerazione dell’area approvata nei mesi scorsi dalla giunta, un intervento a stralci che prevede una fase partecipativa per il riutilizzo temporaneo aperta alla cittadinanza e alle associazioni dei quartieri limitrofi e, contemporaneamente, la messa in sicurezza dell’area e l’attivazione di alcuni spazi.

La volontà dell’amministrazione comunale di Verona è quella di togliere l’area dallo stato di degrado e di abbandono in cui versa da molti anni e rendere l’area disponibile anche per lo svolgimento delle attività sociali e culturali delle associazioni e dei cittadini dei quartieri, in un’ottica di inclusione e partecipazione alla gestione della progettazione pubblica.