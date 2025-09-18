Un cittadino olandese di 63 anni, condannato a 5 anni e mezzo per spaccio, è stato arrestato dai carabinieri sul Garda, a Lazise.

Nella scorsa notte, i carabinieri di Peschiera del Garda hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Roma nei confronti di un cittadino olandese 63enne, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, in vacanza sul lago di Garda, è stato rintracciato dai carabinieri all’interno di una struttura ricettiva del lungolago nel comune di Lazise dove stava soggiornando con la propria famiglia.

Il provvedimento di carcerazione emesso nei confronti del 63enne è scaturito a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Roma per reati correlati allo spaccio di sostanze stupefacenti compiuti nella capitale e per i quali l’uomo è stato condannato ad espiare la pena detentiva di 5 anni e 6 mesi di reclusione.

L’arrestato, concluse le operazioni di polizia giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Verona-Montorio.