Concerto neonazista dei Gesta Bellica, polemica a Sona.

Sabato sera un’azienda agricola nella campagna di Sona è stata il palcoscenico di un concerto dei Gesta Bellica. L’evento è stato organizzato dalla rete neonazista “Blood and Honour”. Questo movimento, nato negli anni ’80 in Inghilterra, ha trovato diversi seguaci anche in Italia.

I Gesta Bellica hanno eseguito brani dedicati a Erich Priebke, ex capitano delle SS coinvolto nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Un altro brano ha esaltato i neonazisti del Veneto Fronte Skinheads, anch’essi legati al movimento “Blood and Honour” e organizzatori dell’evento. L’incontro era a porte chiuse, con accesso riservato a un pubblico ristretto di adepti.

Il sindaco di Sona, Gianfranco Dalla Valentina, ha dichiarato di essere stato informato dai carabinieri, ma ha considerato l’evento come un incontro privato, sottolineando che non ha avuto impatto né sulla viabilità né sull’ordine pubblico.