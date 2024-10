Bretella Legnago-Cerea, posata la prima pietra: collega le zone industriali

Posata la prima pietra della bretella tra Legnago e Cerea: collegherà le due zone industriali.

Posata la prima pietra della nuova bretella tra Cerea e Legnago. La strada che collegherà la zona industriale di Legnago, via Ponzina, e quella di Cerea, via Napoli. “Diamo ufficialmente il via ai lavori per la realizzazione di un’opera strategica per il territorio della pianura veronese che consentirà il collegamento tra le zone industriali di Cerea e Legnago – ha detto la vicepresidente della Regione Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti -. L’infrastruttura andrà a migliorare la fluidità del traffico pesante. L’ennesima dimostrazione che la legge sulla sicurezza stradale riesce a dare risposte concrete al territorio, in particolare a due Comuni che, facendo squadra, sono riusciti a portare a casa risorse per risolvere criticità infrastrutturali, con ricadute positive per cittadini e pendolari”.

“L’intervento, il cui importo complessivo è di 730.120 euro – ha precisato la vicepresidente De Berti –, vede un cofinanziamento da parte della Regione di 300.120 euro e prevede la realizzazione di un’intersezione a rotatoria un marciapiede su un lato e di una pista ciclabile sull’altro, in continuità con quella esistente su via Modigliani, per una migliore accessibilità anche dell’utenza debole della strada”.