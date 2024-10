Controlli a Verona, tre condannati arrestati nelle ultime ore in città

Controlli della polizia a Verona: arrestati tre malviventi.

La polizia ha arrestato tre malviventi a Verona nelle ultime ore, nell’ambito di controlli mirati a garantire la sicurezza in città. I tre uomini, di 58, 52 e 48 anni, sono stati fermati in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Il primo arresto riguarda un 58enne di origine bosniaca, rintracciato in un centro scommesse durante un controllo di routine. L’uomo era stato condannato nel 2020 per guida in stato di ebbrezza e dovrà scontare sei mesi di carcere, oltre a pagare una multa di 1.500 euro.

Gli altri due arresti sono stati effettuati dalla Squadra Mobile. Un 48enne dovrà scontare tre anni e sei mesi di reclusione per furto aggravato e reati legati agli stupefacenti, con una multa di 14 mila euro. Un 52enne, invece, è stato condannato a sette anni e due mesi per reati contro il patrimonio. Tutti e tre gli arrestati sono stati portati al carcere di Montorio per scontare le rispettive pene.