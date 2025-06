Visite “da parte di gruppetti di neofascisti” all’Osteria Ai Preti di Veronetta: “Entrano, provocano, rovinano gli arredi del locale”.

“Spedizioni squadriste, da parte di gruppetti di neofascisti”: a denunciarlo sono i gestori dell’Osteria Ai Preti di Veronetta, locale storicamente vicino agli ambienti della sinistra veronese. Sarebbe accaduto già due volte nelle ultime tre settimane: “Abbiamo avuto già due visite da parte di un gruppetto di neofascisti – si legge sui profili social dell’osteria -. La prima volta erano solo 4, venuti per provocare: “Le fate le birrette ai camerati?” Se la son presa con le ragazze al bancone, con i clienti rimasti a tarda ora e poi sono stati allontanati dalle forze dell’ordine“.

Poi, qualche sera fa, la seconda visita: “Erano 7/8, alcuni i medesimi della prima incursione. Stavolta non si sono palesati subito come camerati, sembravano clienti qualunque, ma una volta serviti hanno cominciato a rovinare gli arredi del locale, strappare locandine, rovesciare birra ovunque e sfasciare bicchieri (di nascosto, in bagno). Insulti ai baristi presenti, provocazioni in cerca di scontri fisici, scagliandosi in 7 contro 1“.

Da qui la decisione dei gestori del locale di denunciare quanto accaduto: “Non é successo nulla di grave per fortuna – concludono – ma non possiamo considerare che già un comportamento del genere rappresenta di per sé una violenza, che non siamo disponibili a tollerare ancora”.