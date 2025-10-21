Dal 6 al 9 novembre Veronafiere ospita l’edizione 2025 di Fieracavalli, storica manifestazione che celebra il mondo equestre.

Dal 6 al 9 novembre 2025 Veronafiere ospita la 127esima edizione di Fieracavalli, la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo equestre. Quattro giorni in cui cavalli, natura e divertimento si intrecciano in un percorso pensato per famiglie, bambini e appassionati, con oltre mille cavalli, attività educative, spettacoli e un’area food completamente rinnovata.

Un viaggio nel mondo dei piccoli cavalieri.

Il cuore più colorato della manifestazione è il Padiglione 1 – Future Riders, il Salone del Bambino, dove i più piccoli possono scoprire il mondo equestre giocando. Tra i protagonisti il Borgo dell’Asino, con gli asini siciliani pantesco, grigio e ragusano, e il Ranch Country di Banco BPM, che porta in fiera l’atmosfera del vecchio West con gare di hobby horse, balli country e battesimi della sella.

Grande successo per i Mini Pony Summano, impegnati anche in attività di pet therapy con l’Ospedale Niguarda di Milano, e per i laboratori interattivi della Fattoria Meggiorini e dell’ospedale Santa Giuliana, dedicati alla cura e al rispetto degli animali. Novità di quest’anno è il Passaporto del Piccolo Cavaliere, una sorta di mappa-gioco che accompagna i bambini alla scoperta dei padiglioni, tra timbri, curiosità e l’atteso Attestato del Piccolo Cavaliere.

Future Riders conferma inoltre la propria vocazione inclusiva con il progetto Autism Friendly, che introduce strumenti di comunicazione visiva e un’area di decompressione sensoriale per garantire un’esperienza accessibile a tutti.

Spettacoli, razze e tradizioni in scena.

Nell’Area Esterna A, il grande ring coperto ospita esibizioni “all day long” dedicate alle razze equine e alle tradizioni di tutto il mondo. Dalle 9 del mattino fino a sera si alternano Shire, Frisoni, Tolfetani, Maremmani, Criolli, Haflinger e Quarabs, tra sfilate, performance artistiche e dimostrazioni di addestramento. Tra le novità spiccano le esibizioni di paradressage con i giovani atleti Beatrice Tondini e Ivan Mattei, le masterclass di Franco Giani e le dimostrazioni di addestramento dolce curate da Chiara Angelini e Fausto Sturaro. A completare il palinsesto, il concorso “Arte e Spettacolo” di FITETREC-ANTE, che sabato 8 novembre premierà la miglior performance di quest’anno.

Il cavallo come strumento di benessere.

Nel Padiglione 4, la nuova area Healthcare & Leisure esplora il ruolo del cavallo come ponte tra emozioni e relazioni. Tra laboratori di pet therapy, esperienze sensoriali e progetti educativi, spiccano le attività di Massimo Montanari e Aria Aperta, i percorsi di HOltre e i laboratori dell’Accademia Uomo-Cavallo e de Il Colle per la Famiglia, che uniscono gioco, fiducia e supporto psicopedagogico.

Il linguaggio del cavallo.

Il Padiglione 10 ospita l’Horse Friendly Arena, guidata dal “sussurratore di cavalli” Umberto Scotti, dove scuole e professionisti mostrano come costruire una relazione autentica e rispettosa con l’animale. L’area ASI promuove inoltre discipline equestri integrate, che coinvolgono persone con e senza disabilità.

Dalla stalla alla tavola.

Novità assoluta anche per le aree food (C e D), curate dal food guru Filippo Polidori, che propone un itinerario tra tradizione e alta cucina. Produttori locali, chef e osterie raccontano l’Italia del gusto in un percorso che collega il mondo contadino all’esperienza gastronomica contemporanea.

Crazy Horse Night: la fiera si fa musica.

E quando cala la sera, l’atmosfera si trasforma con le Crazy Horse Night alle Gallerie Mercatali, il fuori fiera ufficiale della rassegna. Venerdì 7 novembre la protagonista sarà SKIN, storica voce degli Skunk Anansie, mentre sabato 8 spazio a After Caposile, con una maratona di 12 ore di musica elettronica firmata da Luciano, Enzo Siragusa, Archie Hamilton, Traumer, Priku e Guven.

Fieracavalli 2025 conferma così la sua anima popolare e inclusiva: una fiera che unisce sport, spettacolo, educazione, benessere e cultura, trasformando Verona nella capitale italiana del mondo equestre.