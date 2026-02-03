Verona, pioggia e neve: allerta gialla della protezione civile

Maltempo a Verona: neve a Cerro, pioggia in pianura: la Protezione Civile dichiara lo stato di attenzione.

Neve e pioggia a Verona: il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha ufficialmente dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla). L’allerta è riferita a nevicate, e sarà attivo fino alle ore 18 di oggi, 3 febbraio. L’allerta interessa l’intera zona montana e gran parte dei fondovalle.

Previsioni neve in Veneto.

Il quadro meteorologico indica una giornata perturbata, con precipitazioni particolarmente consistenti tra le Prealpi e la pianura settentrionale. Sulle Dolomiti, la neve cadrà fino a fondovalle con accumuli previsti tra i 5 e i 15 cm oltre i 600-800 metri di quota. Sulle Prealpi, il limite neve è destinato ad alzarsi fino ai 900-1100 metri nel corso della giornata, con accumuli più significativi tra i 10 e i 30 cm sopra i 1000-1200 metri.

La situazione nel Veronese.

Nel territorio di Verona e provincia, la pioggia ha iniziato a cadere dalla serata di ieri, inizialmente accompagnata da nevicate a quote basse, intorno ai 600-700 metri, che hanno imbiancato località come Cerro. Durante la notte, comunque, la quota neve ha subito un deciso innalzamento, assestandosi attualmente tra i 1100 e i 1300 metri.

La fase più intensa della perturbazione, in risalita da Emilia e Lombardia, attraverserà il territorio da sud-ovest verso nord-est. Un miglioramento è atteso già nel pomeriggio, con possibili schiarite e temperature massime che in pianura potrebbero toccare i 9-10°C.