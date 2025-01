Stangata sulle bollette, aumenti anche a Verona: come darci un taglio

Stangata sulle bollette, nel mirino degli aumenti c’è anche Verona: come darci un taglio.

Il 2025 si apre con una brutta notizia anche per i cittadini di Verona: gli aumenti delle bollette di luce e gas peseranno sui bilanci delle famiglie. Secondo i dati comunicati da Arera, l’Autorità per l’Energia, il primo trimestre dell’anno vedrà un’impennata dei prezzi che richiede attenzione sul consumo energetico quotidiano.

Aumenti per luce e gas.

Le famiglie veronesi, come quelle del resto d’Italia, subiranno un incremento del 18,2% nella bolletta della luce per i consumatori “vulnerabili”, ossia coloro che rientrano nel regime di Maggior Tutela. Questo aumento sarà applicato dal 1° gennaio al 31 marzo 2025. Per un consumo medio di 2 mila kWh, il costo dell’elettricità raggiungerà 31,28 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.

Anche il gas registrerà aumenti rilevanti. Nel mercato libero, il costo annuale per una famiglia tipo passerà da 1.744 euro a 1.920 euro, con un incremento che riflette le difficoltà legate all’approvvigionamento delle materie prime.

I consigli di Adiconsum Veneto.

Adiconsum Veneto invita i cittadini a prendere misure per contenere i consumi energetici e affrontare l’impatto delle bollette. Ecco alcune indicazioni.

Ridurre la temperatura : mantenere la casa tra i 18 e i 20 gradi.

: mantenere la casa tra i 18 e i 20 gradi. Ottimizzare l’uso degli elettrodomestici : utilizzare apparecchi ad alta efficienza energetica e spegnere quelli non necessari.

: utilizzare apparecchi ad alta efficienza energetica e spegnere quelli non necessari. Confrontare le tariffe: Il mercato libero offre opportunità di risparmio.

Una “botta” anche per le imprese.

Gli aumenti energetici non colpiscono solo le famiglie, ma anche le imprese veronesi, in particolare le piccole e medie attività. Settori come l’artigianato e l’agricoltura, già messi alla prova da anni difficili, potrebbero subire un ulteriore colpo.