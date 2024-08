Risse e aggressioni, sigilli all’Amen sulle Torricelle: resterà chiuso per 10 giorni 

Sigilli al locale Amen sulle Torricelle: resterà chiuso per 10 giorni.

Ieri pomeriggio 19 agosto, la polizia amministrativa di Verona ha sospeso le licenze del locale Amen sulle Torricelle: resterà chiuso per 10 giorni. Per il momento non potrà organizzare eventi musicali, servire cibo e bevande. La decisione è stata presa dal Questore di Verona a causa di vari episodi di violenza che si sono verificati all’interno e nei pressi del locale.

Nel 2022, il locale aveva già ricevuto un avvertimento per migliorare la sicurezza, ma nonostante la collaborazione del titolare, gli episodi di liti e aggressioni sono continuati, soprattutto a causa dell’abuso di alcool da parte dei clienti. L’ultimo grave incidente è avvenuto il 10 agosto, quando un giovane è stato aggredito fuori dal locale da un gruppo di ragazzi.

La vittima è stata ferita al volto e al braccio sinistro e ha ricevuto 30 giorni di prognosi. Due degli aggressori sono stati identificati e denunciati grazie all’intervento tempestivo del personale di sicurezza. La polizia ha avviato un procedimento per vietare loro l’accesso a locali pubblici in futuro.