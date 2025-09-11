Verona, parcheggi scontati per rivivere il centro storico

“Shopping Time”: Verona punta sui parcheggi a prezzi ridotti per rilanciare il commercio in centro.

Parcheggi a prezzi ridotti per animare il centro storico di Verona: arriva “Shopping Time” con agevolazioni per chi sceglie di muoversi in auto. Il Comune, in collaborazione con Saba e Amt3, ha annunciato un pacchetto di tariffe ridotte nei principali parcheggi cittadini, con l’obiettivo di sostenere il commercio locale e rendere più vivibile il centro storico.

“Shopping Time”.

La novità più attesa è “Shopping Time”, un’iniziativa che prevede la possibilità di lasciare l’auto nei parcheggi Saba di Arena, Piazza Isolo, Ex Arsenale e Borgo Trento al costo fisso di 5 euro per 5 ore, dalle 15 alle 20, dal lunedì al venerdì. Una formula pensata per chi desidera trascorrere un pomeriggio tra shopping, cultura e ristorazione, senza l’ansia del parchimetro.

Le agevolazioni già attive e le nuove tariffe.

L’offerta si aggiunge ad altre iniziative già operative: Parcheggio Centro: 1 euro l’ora. Park Tribunale: prime 5 ore a 5 euro. Polo Zanotto (zona Veronetta): 1 euro l’ora dalle 19 in poi.

A breve, inoltre, entrerà in vigore anche un sistema di voucher dedicati ai clienti dei negozi di corso Porta Nuova e vie limitrofe, che permetteranno di sostare al parcheggio Arena a 2 euro l’ora per le prime due ore. I buoni saranno distribuiti direttamente da commercianti, ristoratori ed esercenti.

Le novità di Amt3 e Saba.

Non mancano le novità anche sul fronte infrastrutturale. Amt3 ha annunciato la prossima riapertura dei parcheggi Stazione est e Stazione ovest, chiusi per lavori di asfaltatura, mentre Saba Italia ha chiarito che queste iniziative sono pensate soprattutto per i cittadini: “Il mercato turistico è già coperto – sottolinea Claudio Borghetto –. L’uso dei parcheggi libera le strade dalle auto, rendendo la città più bella e vivibile”.