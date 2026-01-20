Gli interventi della polizia locale a Verona nelle ultime 24 ore: in lungadige Sanmicheli un camion sbatte contro un balcone.

Nelle ultime 24 ore sono stati 6 gli incidenti rilevati dagli agenti della polizia locale di Verona. Questa mattina alle 6 in corte Pancaldo, una Ford C Max per una manovra azzardata e a causa della velocità elevata ha perso il controllo mentre arrivava da viale Colombo, finendo nella semicarreggiata opposta, dopo aver abbattuto trenta metri di siepe e rischiando un frontale con un veicolo che arrivava da nord.

Nel pomeriggio di lunedì un autocarro con targa straniera ha danneggiato un balcone in lungadige Sanmicheli, l’autista ha sbagliato strada forse ingannato dal navigatore. Doppio scontro di auto contro moto a Porta Palio e in via Barana con feriti lievi. In via del Vegron è deceduto un cane, investito da una autovettura Toyota Rav4.

La polizia locale ha garantito la viabilità durante la manifestazione degli agricoltori, con il corteo di trattori dallo stadio al centro città, senza particolari ripercussioni per il traffico. Sei sono state le violazioni al Regolamento di polizia urbana per degrado e bivacchi. Identificate 27 persone e controllati 199 veicoli.

Sono ancora numerose le persone a non rispettare i divieti di sosta per cui sono state sanzionati 132 veicoli. Le rimozioni sono state quattro, tre veicoli sono risultati privi di assicurazione e undici di revisione. Sono sette i monopattini con conducente privi di casco a cui è stata elevata una sanzione. Sono state effettuati controlli su autocarri che stavano scaricando veicoli in fermata su viale Galliano, a cui sono stati contestati verbali per violazione dei tempi di guida e riposo del conducente.