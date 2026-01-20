Centro Polisportivo Valpantena, riqualificazione a costo zero: approvata la concessione decennale.

Nuova vita per il Centro Polisportivo Valpantena: approvato il piano di rinascita a costo zero per il Comune. Lo sport come motore di inclusione e la riqualificazione urbana come strumento di benessere sociale. È questa la filosofia dietro la delibera approvata dalla Giunta comunale di Verona, che dà ufficialmente il via libera al progetto di rigenerazione e ammodernamento del Centro Polisportivo Valpantena. Un’operazione strategica che non solo restituirà alla comunità un impianto moderno, ma lo farà senza gravare sulle casse pubbliche.

Un progetto per i giovani e il territorio.

Il provvedimento segna la chiusura di un iter iniziato nel 2024. L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: trasformare il centro in un polo di aggregazione, con un occhio di riguardo per le fasce giovanili e i soggetti più fragili. Attraverso una manifestazione d’interesse, il Comune ha cercato partner in grado di proporre non solo attività agonistiche, ma veri e propri percorsi educativi e sociali.

Dopo un’attenta valutazione delle proposte pervenute da realtà storiche del territorio come Montorio FC SSD e ASD Juventina Valpolicella, la Commissione tecnica ha individuato il soggetto affidatario che gestirà e rinnoverà la struttura.

Dieci anni di concessione e investimenti privati.

Il cuore dell’accordo risiede nella formula della concessione: l’affidamento avrà una durata decennale e sarà a titolo gratuito. In cambio, il concessionario si assumerà l’onere integrale di tutti gli interventi di riqualificazione e ammodernamento necessari. Si tratta di un modello di collaborazione pubblico-privata che permette di valorizzare il patrimonio comunale garantendo, al termine del contratto, un impianto dal valore patrimoniale accresciuto che tornerà pienamente nella disponibilità dell’ente pubblico.

Verso il Consiglio Comunale.

Il prossimo passo sarà il passaggio dello schema di convenzione in Consiglio Comunale per la ratifica finale. La delibera di Giunta rappresenta però il “punto di non ritorno” verso la nascita di quello che promette di diventare il nuovo cuore della Valpantena, dove il calcio e le attività polivalenti saranno il pretesto per ricostruire il tessuto sociale della zona.