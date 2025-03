Palazzo Bottagisio mega hotel a 5 stelle, c’è il via libera del consiglio comunale

Via libera dal consiglio comunale di Verona per la trasformazione di palazzo Bottagisio in mega hotel di lusso a 5 stelle.

Adesso c’è anche il via libera del consiglio comunale di Verona: palazzo Bottagisio diventerà un mega hotel di lusso a 5 stelle. L’aula di palazzo Barbieri ha infatti approvato con 21 voti favorevoli, 4 contrari (Adami, Cugini, Ferrari L., Mariotti) e 1 astenuto (Russo), il parziale cambio di destinazione d’uso dell’edificio, da residenza, destinata a locazioni turistiche, a hotel di lusso.

Approvata la contestuale valorizzazione di alcuni siti archeologici. Il complesso storico risalente al 1400, un tempo proprietà della Provincia, poi alienato è rimasto chiuso per decenni. Ora diventerà un hotel cinque stelle o cinque stelle lusso, migliorando così la capacità ricettiva di Verona in riferimento alle strutture alberghiere di questa categoria, ad oggi più bassa rispetto alla media delle città turistiche di pari livello, come evidenziato da un recente ricerca condotta dall’Università di Verona – Dipartimento di Management.



Il cambio di destinazione d’uso del palazzo di pregio situato tra via Leoni e via san Fermo prevede una serie di vincoli trascritti sull’edificio per il mantenimento del livello di categoria alberghiera dell’immobile e sugli standard edilizi a parcheggio.

Albergo di lusso con 28 stanze.

L’edificio storico diventerà quindi un albergo di alta gamma della capienza di 28 stanze per complessivi 67 posti letto. Una richiesta presentata nel 2021, che l’amministrazione ha ritenuto di interesse pubblico in quanto rispondente all’esigenza di una città d’arte e turistica come Verona che soffre di una carenza di questo tipo di strutture, non solo rispetto a città come Venezia e Firenze ma anche rispetto ad altre città di pari dimensioni e con numero di turisti inferiori.

Anche la Spa, realizzata nel piano interrato, sarà oggetto di cambio di destinazione d’uso in commerciale, per consentire la fruizione pubblica non solo agli ospiti dell’albergo. La convenzione prevede una serie di vincoli come quello per lo standard a parcheggio, un posto auto per ogni stanza in un parcheggio in via XX Settembre, su area acquisita ad hoc, e per il mantenimento della classificazione a Cinque Stelle dell’albergo, pena la risoluzione della convenzione accessoria che autorizza il cambio di destinazione d’uso e la decadenza del permesso di costruire stesso.