Verona, il varco elettronico di via Città di Nimes fa strage di multe: 150 al giorno.

Sono circa 150 al giorno le infrazioni registrate da quando è stato attivato a Verona il varco elettronico in via Città di Nimes, che controlla la corsia preferenziale da Piazzale XXV Aprile verso il centro storico.

Nonostante il periodo di pre-esercizio, dal 21 agosto al 14 settembre, e la presenza di pattuglie informative, molti automobilisti continuano a imboccare la corsia riservata ai mezzi pubblici, rallentando i bus e compromettendo i tempi di percorrenza.

Per aumentare i controlli, è stata installata una seconda telecamera sopra il canale Camuzzoni, nella direzione opposta, dove si concentra la maggior parte delle violazioni. Dal 15 settembre sono scattate le prime sanzioni, a conferma dell’intenzione di rafforzare la sicurezza e il rispetto della viabilità.

Il comandante della Polizia Locale, Luigi Altamura, ricorda che la corsia è esclusivamente riservata ai mezzi pubblici, mentre la segnaletica, presente dall’apertura del sottopasso adiacente, indica chiaramente il divieto per il traffico privato.