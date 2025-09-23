Classi energetiche: i dati certificano il primato di Verona nel risparmio e nelle riqualificazioni.

In Veneto oltre un terzo degli edifici residenziali si trova ancora nelle classi energetiche peggiori, F e G, ma Verona è tra le più virtuose della regione per il risparmio. Questo, con solo il 34,2% degli immobili in coda alla classifica e il 21% in classe A, il dato migliore in Veneto insieme a Padova.

A rivelarlo è un’elaborazione di Saie – La Fiera delle Costruzioni, su dati del Siape, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica. L’analisi prende in considerazione i circa 128mila Ape emessi nel 2024, con un incremento del 12% rispetto al 2023. A livello regionale, gli edifici in classe F e G sono scesi dal 40% al 37%, segnale che gli interventi di riqualificazione iniziano a dare frutti, anche se la strada per rispettare la Direttiva europea Casa Green resta lunga.

Se Rovigo (57%) e Belluno (55%) guidano la poco invidiabile classifica delle province con più immobili energivori, Verona e Padova si distinguono per la maggiore diffusione di edifici ad alte prestazioni.

Un risultato che si deve anche alla spinta degli incentivi, come il Superbonus, e alla crescente sensibilità di famiglie e imprese verso il tema dei consumi e del comfort abitativo.