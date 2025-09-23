Chico Forti resta in carcere a Verona.

Chico Forti resta in carcere a Verona: il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza presentata dai suoi legali per ottenere la libertà condizionale. A renderlo noto sono gli stesso legali di Forti, che hanno annunciato l’intenzione di valutare un ricorso in Cassazione contro il provvedimento.

Forti, 66 anni, originario del Trentino, era stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike. Dopo oltre vent’anni trascorsi in carceri americane, da circa un anno sta scontando la pena nel carcere di Montorio, a Verona, in seguito al trasferimento in Italia avvenuto nel 2024.