Porto di Legnago, presa la banda della “tecnica della monetina”: aveva truffato una anziana nel parcheggio del supermercato.

Presa la banda della “tecnica della monetina”: una donna e due uomini di origine peruviana, tutti quarantenni e residenti nel Milanese, sono stati arrestati a Porto di Legnago dopo un furto messo a segno con la cosiddetta tecnica della monetina, un raggiro che da mesi insidia soprattutto donne anziane nei parcheggi di supermercati e aree pubbliche del Nord Italia.

Il modus operandi.

Il trucco è ormai noto: mentre la vittima – spesso sola e appena salita in auto – viene distratta da una presunta caduta di monete accanto allo sportello, un complice approfitta del momento per sottrarre la borsa lasciata sul sedile del passeggero.

La segnalazione e l’inseguimento.

Ieri mattina, 22 settembre, intorno alle 10.40, i carabinieri di Este (Padova) avevano diffuso l’allerta regionale per una Fiat Panda grigia sospettata di un furto a Monselice. Un’ora dopo, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Legnago ha intercettato lo stesso veicolo in via Pio X, a Porto di Legnago. Alla vista dei militari, l’auto ha tentato la fuga ma è stata immediatamente bloccata.

All’interno della vettura i carabinieri hanno trovato circa mille euro in contanti, numerose monetine e una borsa con documenti e oggetti personali appartenenti a una 70enne di Legnago. La donna, contattata subito, ha confermato di aver subito il furto pochi minuti prima nel parcheggio del supermercato “Famila”, a poche decine di metri dal luogo del controllo.

I tre fermati – una donna e due uomini – sono stati condotti in caserma e arrestati con l’accusa di furto aggravato. La Procura di Verona ha convalidato l’arresto: dopo la comparizione davanti al giudice, gli indagati sono stati rimessi in libertà in attesa dell’udienza fissata per il 30 settembre.