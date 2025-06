Lutto nel mondo della cardiologia veronese

Addio al cardiologo Antonio Gallo: lutto per l’ospedale Magalini di Villafranca di Verona.

Un malore improvviso ha portato via a soli 58 anni, il dottor Antonio Gallo, stimato cardiologo dell’ospedale Magalini di Villafranca di Verona. La sua morte ha lasciato un vuoto non solo nel mondo sanitario, ma anche nella comunità di Verona e Villafranca, che oggi ne ricordano l’impegno, la generosità e la dedizione verso il prossimo.

Professionista apprezzato per la sua competenza e umanità, Gallo aveva fatto della solidarietà una scelta di vita. Due settimane trascorse in Guinea Bissau, grazie all’associazione Madrugada, raccontano di un medico capace di andare oltre i confini della professione: lì, ha visitato oltre 500 bambini, offrendo cure e speranza in uno dei paesi più poveri del mondo.

I funerali si svolgeranno martedì 10 giugno alle 15.30 nella chiesa di Ognissanti, alla Croce Bianca a Verona.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello del Comitato per la Difesa dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio: “Un pensiero di vicinanza e gratitudine. Il dottor Antonio Gallo è stato un instancabile difensore della sanità pubblica. Con il suo impegno, la sua competenza e la sua determinazione, ha rappresentato un esempio concreto di medicina al servizio di tutti, senza barriere. Lo ricordiamo con riconoscenza e profondo rispetto”.

Lo stesso comitato ha ricordato anche la scomparsa di Davide Tamellini, marito di una loro volontaria, sottolineando quanto “dietro ogni gesto di cura ci siano spesso storie di amore silenzioso e forza condivisa”.