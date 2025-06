Addio a Davide Tamellini, dal 2015 presidente dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare Verona: “Grave perdita per la città”.

Verona piange la scomparsa di Davide Tamellini: dal 2015 presidente dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare Verona onlus ed ex presidente Consulta comunale della disabilità, Davide ha sempre lavorato per dare il massimo contributo possibile con azioni concrete e, nonostante la malattia degenerativa che l’aveva colpito, impegno quotidiano.

“La notizia che Davide non è più con noi mi ha lasciato una profonda malinconia – sottolinea l’assessora elle Politiche sociali e Terzo settore Luisa Ceni –. E’ un amico che è andato avanti, un volontario, già presidente della Consulta della disabilità del Comune di Verona, con cui ho condiviso negli anni tante occasioni d’incontro. Da lui abbiamo imparato il sorriso e la gioia di vivere, sempre presenti nonostante tutto e fino agli ultimi giorni. Un ricordo speciale per Uildm la ‘sua’ associazione, che continuerà nel solco tracciato da Davide, e un abbraccio grande a Sara che gli è stata a fianco con amore e dedizione, un modello per tutti”.

“Ha speso la sua vita nel miglior modo possibile”.

“Con profondo dolore apprendiamo che Davide è venuto a mancare – sottolinea la presidente della Consulta comunale della disabilità Giorgia Abbondati –. Vorremmo davvero raccontare e far capire l’uomo, il volontario, il presidente, il consigliere, l’amico che è stato. Davide ha speso la sua vita nel miglior modo possibile, impegnandosi in prima persona nella sua associazione Uildm, a cui va il nostro sostegno e abbraccio in questo doloroso momento. La sua dipartita lascia un vuoto all’interno della Consulta della Disabilità del Comune di Verona, di cui è stato egregio presidente e consigliere per molti anni”.

Tutte le associazioni della Consulta si stringono attorno alla famiglia “nella consapevolezza che tutto il lavoro seminato da Davide verrà coltivato, protetto e raccolto con la cura e l’amore che lo hanno sempre contraddistinto. Perché non vi è migliore insegnamento che l’esempio e Davide ne è stato testimone. Un abbraccio speciale va a Sara, moglie, compagna e consigliera. Sei l’esempio di quanto l’amore e la devozione vincano su tutto”.