Per consentire un intervento urgente di sostituzione di reti acquedottistiche, a partire da oggi (lunedì 12 gennaio), fino al 22 gennaio sarà instituito il divieto di sosta e transito alle autovetture nel tratto stradale di viale del Commercio compreso tra l’intersezione tra via Messedaglia e via Fiordiligi. Il cantiere e i relativi divieti saranno operativi dalle ore 8.30 alle 18.