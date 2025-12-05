Camion bisarca in fiamme sull’A4, traffico in tilt a peschiera: il coraggio dell’autista. Le foto.

Paura sull’A4, incendio a Peschiera: l’autista del camion scarica le auto poco prima che le fiamme raggiungano il carico. L’intervento dei vigili del Fuoco ha evitato che un incendio sviluppato su un camion bisarca in transito sull’autostrada A4, provocasse danni maggiori. L’episodio è avvenuto questa mattina, 5 dicembre, poco dopo le 8, in direzione Venezia, a breve distanza dal casello di Peschiera del Garda.

Numerose chiamate sono giunte alla sala operativa dei vigili del Fuoco di Verona, segnalando un principio di incendio localizzato sull’impianto frenante del mezzo pesante.

Due squadre, provenienti dal distaccamento di Bardolino e dalla centrale di Verona, sono intervenute prontamente. I pompieri sono riusciti a estinguere le fiamme prima che queste potessero propagarsi alle automobili che il camion stava trasportando.

L’autista del mezzo è risultato illeso e ha agito con prontezza, riuscendo a scaricare alcune auto dal pianale prima che venissero raggiunte dal fuoco.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico autostradale, che ha subito un rallentamento significativo a causa del restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia, necessario per le operazioni di soccorso.

L’intervento si è concluso dopo circa due ore con la completa estinzione e la messa in sicurezza del camion bisarca. Sul posto hanno operato anche la polizia Stradale e il personale della società autostrade.