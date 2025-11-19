San Bonifacio, telecamere in stazione e sottopasso chiuso di notte

Telecamere nella stazione di San Bonifacio e sottopasso ferroviario chiuso di notte.

Da venerdì 21 novembre, il sottopasso della stazione ferroviaria di San Bonifacio verrà chiuso di notte al pubblico. Orari: dalle ore 23, dopo l’arrivo dell’ultimo treno della giornata, fino alle 5 del mattino per il transito del primo convoglio.

Il provvedimento, annunciato dal Comune, rientra nel percorso di rafforzamento della sicurezza della stazione, da sempre considerata una zona sensibile e oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione.

Nuove telecamere Fs Security.

Contestualmente alla chiusura notturna, ci sarà un intervento aggiuntivo sulla videosorveglianza. Grazie all’intesa tra il Comune e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), FS Security, la società del Gruppo FS dedicata alla sicurezza dei treni e delle stazioni, installerà nuove videocamere di sorveglianza all’interno del sottopassaggio.

Sebbene il sottopasso non rientri direttamente nelle competenze delle Ferrovie, ma sia di competenza comunale, la collaborazione istituzionale ha permesso di concordare questa integrazione. FS Security aveva già attivato la videosorveglianza nei locali e nella zona esterna della stazione nei mesi scorsi.