Oltre 1,3 milioni di avanzo per il restauro di Arena e Arsenale: novità Cortile di Giulietta e parcheggi.

Risorse per il restauro di Arena, Arsenale, Torre Pentagona e fortificazioni: sbloccati anche i fondi per il Cortile di Giulietta e riorganizzati gli stanziamenti per i parcheggi scambiatori. La Giunta comunale ha approvato variazioni di bilancio che mobilitano una significativa quantità di risorse dall’avanzo di amministrazione 2024 per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della città. Sono oltre 1,3 milioni di euro destinati a una serie di interventi sull’edilizia monumentale, che spaziano dall’anfiteatro romano alle fortificazioni austriache.

Arena: 500 mila euro.

L’intervento più corposo di 500 mila euro, è riservato all’Arena di Verona. Queste risorse saranno impiegate per lavori di conservazione e valorizzazione dell’anfiteatro come spazio di cultura e spettacolo, operando nell’ambito del progetto Art Bonus.

Arsenale, Mura e Torre Pentagona.

Un finanziamento rilevante è dedicato al recupero dell’Arsenale (Lotto 1 del progetto Ars District), che riceve 370 mila euro. Questi fondi permetteranno di avviare demolizioni mirate, bonifiche e lavori sulle reti tecnologiche all’interno del vasto complesso austriaco.

Per la riqualificazione della cinta magistrale e delle fortificazioni, sono stanziati 215 mila euro per interventi di restauro conservativo su porte e manufatti. A ciò si aggiungono 20 mila euro destinati ad attività di studio e progettazione sulle mura e sui ponti monumentali, essenziali per indagini e saggi sui materiali in vista delle fasi progettuali successive. Ulteriori 20 mila euro finanzieranno i servizi di progettazione per il consolidamento strutturale del loggiato di Porta Palio.

Infine, la Torre Pentagona sarà oggetto di un restauro conservativo e di funzionalizzazione grazie a un finanziamento di 100 mila euro. Altri 75 mila euro sono destinati alla manutenzione straordinaria di musei ed edifici storici, e 7 mila euro al restauro di Pozzo Mazzanti in via Mazzanti.

Novità su Arena, Giulietta e parcheggi.

Oltre ai lavori monumentali, le variazioni di bilancio approvate includono altre modifiche.

Canoni Arena. Sono state iscritte in bilancio le maggiori entrate, pari a 2.065.952 euro, derivanti dai canoni di concessione dell’Arena per gli eventi extra lirica della stagione 2025. L’importo sarà trasferito dal Comune, proprietario, a Fondazione Arena, gestore degli spazi per gli eventi.

Cortile di Giulietta. Sono stati approvati gli stanziamenti di entrata e di spesa per il Cortile di Casa di Giulietta. Questa variazione contabile rappresenta la premessa necessaria per consentire al Comune di siglare l’accordo con i privati e realizzare il nuovo percorso di visita.

Parcheggi Scambiatori. Sono state riorganizzate le risorse destinate ai due parcheggi complementari al progetto Filovia. I fondi per il parcheggio di Ca’ di Cozzi sono ridotti (da 750 mila a 230 mila euro), mentre quelli per il parcheggio di San Michele sono stati aumentati in modo significativo (da 750 mila a 1.270.000 euro).