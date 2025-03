Caffè Dante, riapertura lampo per Vinitaly: la Provincia al lavoro

Caffè Dante: la provincia di Verona valuta la riapertura temporanea per il Vinitaly.

Il Caffè Dante, storica istituzione di piazza dei Signori a Verona, si prepara a tornare in vita dopo la chiusura di fine dicembre. Il locale che ha rappresentato per più di un secolo un punto di riferimento per la cultura e la vita sociale della città, riaprirà presto con una nuova gestione. La Provincia di Verona, proprietaria dell’immobile, ha infatti rassicurato la cittadinanza circa il futuro del locale, confermando che la chiusura è solo temporanea e che sono già in corso i lavori per garantire una rapida riapertura.

La chiusura.

La decisione di chiudere il Caffè Dante è arrivata dopo la conclusione del rapporto concessorio con il precedente gestore, che ha interrotto la locazione prima della scadenza naturale. Nonostante la chiusura abbia creato qualche preoccupazione, Flavio Pasini, presidente della Provincia, ha assicurato che si trattava di una soluzione temporanea e necessaria per garantire una nuova gestione che possa valorizzare il locale.

Già a dicembre, la Provincia ha avviato la pulizia degli spazi, e a gennaio è stata inviata alla Sovrintendenza la richiesta del parere per la nuova concessione, poiché l’edificio è vincolato come bene culturale. È in fase di definizione anche l’analisi del canone di locazione, che dovrà essere aggiornato in base alle condizioni di mercato attuali.

Il nuovo bando e la riapertura.

Il bando per la concessione del Caffè Dante, che potrebbe essere pubblicato già il 7 aprile, stabilirà i criteri per la selezione del nuovo gestore. Tra questi, uno degli aspetti più rilevanti sarà l’esperienza pregressa nel settore, con la Provincia che punta a coinvolgere operatori qualificati, in grado di garantire la continuità e la qualità del servizio in un locale di tale prestigio. L’obiettivo è pubblicare il bando entro i primi giorni di aprile, con l’auspicio che la gestione possa essere affidata entro giugno, prima dell’estate.

Una soluzione temporanea per Vinitaly.

Pur non riuscendo ad aprire in tempo per l’edizione 2025 del Vinitaly, la Provincia sta valutando la possibilità di una riapertura temporanea del Caffè Dante nei giorni dell’evento enologico, che si svolgerà dal 4 al 9 aprile. Questo permetterebbe di sfruttare l’afflusso di migliaia di visitatori e professionisti del settore, portando un tocco in più di vitalità in piazza dei Signori. Sebbene non sia ancora stata presa una decisione definitiva, Pasini ha sottolineato che la Provincia ha messo a disposizione il Caffè per la Fiera, auspicando che si possa concretizzare una gestione temporanea in vista di un evento di tale rilevanza.