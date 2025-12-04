Betoniera ribaltata nel sottopasso, ripristinato il manto stradale

Dopo il ribaltamento della betoniera a San Martino Buon Albergo, le difficili operazioni per ripristinare il manto stradale.

Dopo il complesso intervento dei vigili del fuoco per il recupero della betoniera ribaltata nel sottopasso di via Maglio, a San Martino Buon Albergo, le operazioni non si sono concluse con il raddrizzamento del mezzo. Una volta liberata la carreggiata, è stato necessario procedere ripristino ambientale della stradale post-incidente dell’area, attività indispensabile per rimuovere gli sversamenti di carburante e lubrificanti provocati dal ribaltamento.

Sul posto hanno operato, in una gestione coordinata, i vigili del fuoco, la polizia stradale della Sezione distaccata di Peschiera del Garda e gli ausiliari alla viabilità dell’autostrada A4, chiamati a gestire la sicurezza e i flussi di traffico nella zona già fortemente congestionata.

Nella stessa cornice operativa, attraverso MPM, è intervenuto anche il referente locale Arco Express Zaglia, azienda specializzata in servizi ambientali, incaricata delle fasi successive di ripristino della sede stradale. La compresenza di tutti questi attori è stata necessaria per garantire la continuità delle attività, dal recupero del veicolo fino alla completa messa in sicurezza dell’area.

La bonifica ha previsto la posa di materiali assorbenti specifici per idrocarburi, certificati per l’uso su sede stradale, necessari per neutralizzare gasolio, olio motore e altri fluidi fuoriusciti dal mezzo. Tutti i materiali contaminati, insieme ai residui di calcestruzzo e ai frammenti del veicolo, sono stati raccolti e conferiti in big box omologati per il successivo smaltimento secondo la normativa ambientale. Le operazioni si sono svolte in condizioni operative difficili, a causa della limitata altezza del tunnel che ha richiesto un lavoro accurato prima della restituzione della strada alla circolazione.

La collaborazione tra enti istituzionali e operatori ambientali specializzati ha permesso di ripristinare la sicurezza in tempi contenuti, riducendo l’impatto sulla viabilità e riportando alla normalità una delle aree più trafficate di Verona Est.