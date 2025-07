Un violento temporale accompagnato da raffiche di vento ha colpito Verona e parte della provincia.

Un violento temporale accompagnato da raffiche di vento ha colpito Verona e parte della provincia nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23, provocando ingenti danni e paralizzando la viabilità in diverse zone della città. Molti gli alberi, anche di alto fusto, sono stati sradicati o spezzati, finendo sulla carreggiata e causando la chiusura totale o parziale di numerose strade.

La centrale operativa della polizia locale di Verona e della Protezione civile hanno immediatamente attivato le squadre di emergenza. Moltissime anche le chiamate ai vigili del fuoco per liberare le strade dai detriti e ripristinare la circolazione.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma si contano almeno una ventina di veicoli danneggiati dalla caduta di alberi e rami. Tra le aree più colpite in città, intorno alle 20 di ieri sera, via Torbido e la tangenziale nord. Allagati i sottopassi cittadini. In provincia il temporale ha preso di mira in particolare la zona del lago di Garda e la Valpolicella, dove si segnalano anche violente grandinate.