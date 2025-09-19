Raid vandalico alla scuola di Borgo Venezia

Vandali alla scuola Fincato: dopo il raid, la scuola riapre normalmente.

La notte scorsa in Borgo Venezia, la scuola Fincato Rosani è stata presa di mira dai vandali: verso le 23.30 è stata rotta una finestra e il primo piano è stato danneggiato, con detersivi versati su libri e un computer.

Questa mattina però gli studenti hanno trovato la scuola aperta e le lezioni si sono svolte normalmente, grazie all’intervento rapido del personale. La dirigente ha già presentato un esposto e le telecamere dell’istituto sono al vaglio delle autorità.

“Nonostante i gravi eventi accaduti, grazie all’immediato intervento di tutto il personale scolastico, è stato possibile garantire questa mattina il regolare svolgimento delle lezioni – sottolinea l’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia –. La scuola è dotata di una telecamera e la dirigente scolastica ha già provveduto all’esposto”.