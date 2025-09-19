Coppia di turisti derubata mentre cena in un ristorante a Peschiera del Garda, arrestato un 50enne.

Pomeriggio turbolento in un ristorante del lungolago di Peschiera del Garda, per una coppia di anziani turisti inglesi la quale, mentre stava cenando è stata derubata della borsa da donna. Allertati, i carabinieri della Radiomobile di Peschiera, nel giro di pochi minuti, hanno raggiunto il lungolago e arrestato, in flagranza di reato per furto aggravato, un cittadino 50enne di origini cubane, senza fissa dimora e già gravato da provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Nello specifico, il 50enne è stato visto dal marito della vittima proprio nel momento in cui si impossessava, in modo repentino, della borsa; così, mentre il 50enne si dava alla fuga, l’anziano turista inglese ha fatto scattare l’allarme e di conseguenza l’immediato intervento dei carabinieri che hanno così arrestato il 50enne cubano, e restituito la borsa.

L’arrestato, informata la Procura della Repubblica di Verona, è stato condotto presso gli uffici della Compagnia di Peschiera del Garda e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata odierna il 50enne è stato condotto innanzi al giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, ha condannato l’uomo a mesi 8 di reclusione, con sospensione della pena.