Malore sulla Strada delle Gallerie per un 72enne di Schio.

Mentre stava risalendo con alcuni amici la Strada delle Gallerie, un 72enne di Schio (VI) ha accusato un improvviso malore. Sentendo male al torace, ha preferito fermarsi e stendersi a terra in attesa dei soccorsi, dopo che era stato lanciato l’allarme alla Centrale del 118.

Verso le 13.30 è intervenuto l’elicottero di Verona emergenza, che ha individuato l’uomo all’imbocco della 39esima galleria. Con un verricello di 20 metri è stato calato il tecnico di elisoccorso, che ne ha verificato le condizioni. D’accordo via radio con il medico, l’uomo è stato issato a bordo e portato a Campogrosso per i primi approfondimenti sanitari. L’eliambulanza lo ha poi trasportato all’ospedale di Santorso per gli approfondimenti del caso.