Valanga sul monte Baldo, interviene il Soccorso alpino di Verona.

Una valanga è caduta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, sul monte Baldo, tra Cima di Costabella e Vetta delle Buse. A seguito della segnalazione di un testimone, che aveva assistito al distacco e aveva visto allontanarsi un gruppo di 5 persone in risalita alla base del pendio rimaste fortunatamente estranee alla valanga, attorno alle 13 è scattato l’allarme per il Soccorso alpino di Verona.

L’elicottero di Verona emergenza ha quindi imbarcato due squadre di soccorritori, che stavano partecipando a un’esercitazione a Pra Alpesina, e in due rotazioni le ha lasciate a quota 1.800, per provvedere a bonificare la superficie della valanga, scivolata per un centinaio di metri con un fronte di una settantina.

Due soccorritori e una guida alpina trentini, che si trovavano casualmente sul posto, si sono uniti nella ricerca. In supporto alle operazioni è stato allertato l’elicottero di Trento emergenza, con a bordo l’unità cinofila da valanga. Appena giunti sul posto i soccorritori hanno saputo da altri testimoni che tre scialpinisti erano stati interessati dalla massa in movimento, ma erano riusciti ad estrarsi da soli dalla neve ed erano scesi a valle ancor prima dell’arrivo delle squadre, che hanno provveduto a effettuare la bonifica per escludere ulteriori coinvolgimenti. Terminate le verifiche con esito negativo, i soccorritori sono stati elitrasportati a Prada dall’elicottero di Trento.