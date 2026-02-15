Arrestato a Villafranca, era stato condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

I carabinieri di Villafranca di Verona hanno arrestato un 57enne algerino, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla detenzione domiciliare, in esecuzione di una “revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo” emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

In particolare, l’uomo dovrà scontare la pena della detenzione in carcere di 3 anni e 9 mesi poiché condannato con sentenza definitiva, emessa dal Tribunale di Verona e confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commessi a partire dal 2022 nella provincia scaligera.

Il 57enne, concluse le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Montorio, dove espierà la misura restrittiva della libertà personale.