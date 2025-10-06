Al Vinitaly Chicago si brinda a un business da 10 miliardi di dollari

Vino italiano, affare da 10 miliardi negli Usa: l’effetto moltiplicatore a Vinitaly Chicago.

Il vino italiano continua a essere uno dei motori del commercio tra Italia e Stati Uniti: è questo il messaggio che arriva da Vinitaly Usa a Chicago. Qui produttori, distributori e operatori del settore si sono riuniti per discutere il futuro del wine business in un momento delicato, segnato dai nuovi dazi del 15% imposti ad agosto.

Un giro d’affari da 10 miliardi di dollari.

Secondo i dati dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly, le esportazioni italiane di vino verso gli Stati Uniti generano oltre 2,2 miliardi di dollari all’anno, ma il valore complessivo che il vino tricolore produce per l’economia americana supera i 10 miliardi di dollari. Ogni dollaro speso in vino italiano, infatti, genera 4,5 dollari di valore per il sistema economico Usa: un effetto moltiplicatore che racconta la forza di un legame costruito in oltre mezzo secolo di rapporti commerciali.

Il primato delle etichette italiane negli Stati Uniti.

Pur essendo un Paese dove il 70% del vino consumato è di produzione locale, gli Stati Uniti continuano a preferire i vini italiani tra quelli d’importazione: il 38% delle bottiglie straniere stappate è made in Italy. Dal Prosecco ai rossi toscani, i vini italiani sono protagonisti non solo nei negozi ma anche nei ristoranti: il Prosecco è presente nel 41% dei menu americani, secondo uno studio di Italian Wine Podcast e Somm.ai.

Numeri da record e un indotto enorme.

Nel 2024, le importazioni di vino italiano negli Usa hanno toccato 2,3 miliardi di dollari, pari a 354 milioni di litri venduti, cioè 470 milioni di bottiglie. Gli Stati Uniti si confermano così il primo mercato estero per il vino italiano, che conta 530 mila aziende e circa 800 mila addetti. Ma il settore genera valore anche oltreoceano: solo l’industria dei ristoranti italiani negli Usa vale 95 miliardi di dollari l’anno, con oltre 62 mila imprese attive.

Un mercato in fermento.

L’impatto del vino sull’economia americana è enorme: secondo il 2025 Economic Impact Report di Wine America, il comparto vale complessivamente 144,4 miliardi di dollari l’anno, di cui quasi 19 miliardi legati ai vini italiani.