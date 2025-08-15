Incidente sul fiume Mincio a Borghetto di Valeggio, una persona muore annegata.

Tragico incidente con la canoa nel pomeriggio di oggi, giorno di Ferragosto, sul fiume Mincio, nelle vicinanze di Borghetto, frazione di Valeggio. Secondo le prime informazioni erano circa le 15.30 quando una canoa si è rovesciata, per motivi da chiarire, mentre si trovava tra il canale Virgilio e il Mincio, causando l’annegamento di una persona, risucchiata dalla corrente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118, con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Ma purtroppo per la persona caduta nel Mincio, un uomo di circa 60 anni, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare, è morta annegata.

Cosa è accaduto.

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, dopo essere finito nei rulli del canale, l’uomo è stato spinto dalla corrente nuovamente nel corso naturale del fiume. Le ricerche sono partite immediatamente con personale dei nuclei fluviali, abilitati al soccorso in acqua, supportati da Drago154 del nucleo elicotteri e sommozzatori regionali.

Nell’ipotesi di un più rapido intervento la sala operativa dei vigili del fuoco richiedeva l’ausilio dell’eliambulanza del Suem118 per la ricerca ed eventuale salvataggio. Proprio l’elicottero sanitario individuava in acqua il corpo della persona e lo issava con verricello. Ma, come detto, tutti i tentativi di rianimazione risultavano vani. L’uomo, dell’età stimata di circa 60 anni, era privo di documenti. Presenti, per accertare la dinamica di quanto accaduto, anche i carabinieri.

++ notizia in aggiornamento ++