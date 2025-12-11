Nelle zone che circondano piazzetta Bra Molinari a Verona gli stalli blu per la sosta diventano gialli, riservati ai soli residenti.

Il Comune di Verona, come già anticipato, introduce nuovi spazi di sosta riservati ai residenti della Ztl/Zona Verde nelle strade che circondano piazzetta Brà Molinari: gli stalli diventano da blu a gialli per soli residenti. La misura nasce dalla riduzione dei posti auto disponibili nell’area, dovuta ai lavori di riqualificazione della pavimentazione in corso fino al 6 aprile 2026.

“Abbiamo dato seguito a una richiesta della Circoscrizione per gestire il delicato equilibrio della città antica. Crediamo in un centro attrattivo e vivibile”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici e alla mobilità, Tommaso Ferrari.

Le vie interessate.

I posti riservati saranno collocati lungo Lungadige Rubele, sia nel tratto tra Ponte Nuovo e Ponte Navi sia tra Ponte Nuovo e lungadige Donatelli, oltre che in via Sottoriva sul lato dei civici dispari. Il provvedimento riguarda anche via Ponte Pietra, via Massalongo, piazza Vescovado, via Pietà Vecchia, piazzetta Brà Molinari e via Don Bassi. In tutte queste strade la sosta sarà consentita solo ai veicoli con contrassegno valido per il comparto Ztl/Zona Verde, che dovrà essere esposto.

“La decisione è stata presa – spiega il presidente della Circoscrizione 1^, Lorenzo Dalai – per far fronte alle esigenze di parcheggio dei residenti della zona di Sottoriva e di via ponte Pietra per l’intervento di riqualificazione dell’area di piazzetta Bra Molinari, un’operazione ampiamente prevista. Non credo che il minor numero di stalli blu sia un problema, dati i recenti afflussi di pedoni in Ztl”.