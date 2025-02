Arrestato 59enne a Verona per spaccio di cocaina.

Arrestato dai carabinieri di Verona per spaccio di cocaina: nelle prime ore di ieri, giovedì 13 febbraio, i carabinieri di Verona hanno controllato un’autovettura alla guida della quale vi era un 59enne, italiano già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di ebbrezza. Dal controllo emergeva che il veicolo risultava rottamato con provvedimento dell’Agenzia del Demanio di Venezia, in più i militari rilevavano che la targa era contraffatta.

I carabinieri decidevano di approfondire il controllo conducendo l’uomo presso gli uffici del Comando, dove veniva sottoposto ad accurata perquisizione nel contesto della quale veniva trovato in possesso di un involucro contenente 13,46 grammi di cocaina e ulteriori 0,21 grammi della medesima sostanza, nonché di un bilancino di precisione; rinvenimento che evidenziava come la cocaina detenuta fosse destinata ad essere spacciata in città.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il 59enne veniva dichiarato in stato di arresto poiché gravemente indiziato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, nonché segnalato per appropriazione indebita, guida in stato di ebbrezza, falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa da privato.

L’uomo è stato quindi trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando carabinieri di via Salvo D’Acquisto e nella mattinata odierna, concluse le formalità di rito, condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto, disposto la misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e rinviato l’udienza ad aprile 2025.