Sciopero e presidio alla Brevi Agri contro il licenziamento di 22 lavoratori

Sciopero e presidio davanti ai cancelli della Brevi Agri di Nogara contro il licenziamento di 22 lavoratori.

Si è tenuto oggi, venerdì 14, davanti allo stabilimento di Nogara lo sciopero e il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici della Brevi Agri (Ex Breviglieri), appartenente al gruppo Demetra, gestito da un fondo di investimenti. Tutti i 53 dipendenti hanno partecipato al presidio e allo sciopero per opporsi alla decisione della dirigenza di licenziare 22 lavoratori, quasi la metà della forza lavoro oggi presente in azienda.

“L’azienda – sostiene la Fiom Cgil di Verona – avrebbe commissioni e lavoro per tutti, e i dipendenti non riescono a spiegarsi le motivazioni di questa scelta, invece che pensare alla richiesta di avvio degli ammortizzatori sociali. Questo licenziamento collettivo metterebbe, poi, a serio rischio il futuro dello stabilimento e delle produzioni perché i lavoratori in produzione, a seguito del licenziamento dei 22 colleghi, saranno troppo pochi per poter stare dietro a tutte le lavorazioni e ai passaggi produttivi”.

Le condizioni per chiedere l’avvio di una cassa integrazione straordinaria sono presenti a causa di una crasi del fatturato dell’ultimo anno, a confronto con quello degli anni passati che era stata in assoluta crescita e positività. Infatti, a fronte di questo, la Fiom, unico sindacato in azienda, si chiede come mai quegli utili non siano stati, negli scorsi anni, reinvestiti per le dovute manutenzioni e per macchinari o tenuti da parte per eventuali problemi futuri, invece di essere divisi fra gli azionisti e i dirigenti.

Al presidio anche il sindaco di Nogara.

Al presidio ha preso parte anche il sindaco di Nogara, Flavio Massimo Pasini che è anche presidente della provincia di Verona che ha voluto portare la propria solidarietà alle lavoratrici e lavoratori della storica fabbrica nogarese. Inoltre, ha dichiarato che il Comune farò tutto il possibile per salvaguardare la tenuta del sito e dell’occupazione, anche per questo motivo è stato fissato un consiglio comunale straordinario che si terrà presso il municipio di Nogara giovedì 20 alle 17.30.

Lunedì 17 febbraio alle 15 ci sarà un incontro presso la sede di Confindustria a Verona fra il direttore dello stabilimento di Nogara, la Rsu e Paolo Olivati, funzionario della Fiom di Verona che segue la Brevi Agri.

“Lunedì noi chiederemo all’azienda di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che è stata fatta partire il 7 febbraio scorso. Solo a questa condizione sarà possibile far partire una seria trattativa sul futuro del sito produttivo e dei lavoratori. Inoltre, stiamo sollecitando le istituzioni affinché si facciano carico delle condizioni dell’azienda e chiediamo loro di sostenerci nella difesa della tenuta occupazionale del territorio e di questi posti di lavoro”, ha dichiarato Paolo Olivati, funzionario della Fiom per il basso veronese.