Tenta di rubare 3mila euro di toner per stampanti all’Esselunga: preso

Un 42enne arrestato per tentato furto aggravato: voleva rubare 3mila euro di toner per stampanti all’Esselunga.

Tentato furto aggravato: è questo il reato contestato a un quarantaduenne arrestato ieri pomeriggio, giovedì 13, dalla polizia di Stato di Verona, presso il supermercato “Esselunga”.

L’arresto è scattato intorno alle 14, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso il supermercato “Esselunga” di viale del Lavoro, a seguito della segnalazione di un tentativo di furto. A finire in manette è stato un cittadino rumeno di 42 anni, fermato dall’addetto alla vigilanza dopo aver oltrepassato, senza pagare, una delle casse chiuse del supermercato con il carrello pieno di toner per stampanti, per un valore di circa 3250 euro. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto.