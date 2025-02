Ruba un giubbotto all’Adigeo e morde i vigilanti, arrestato 23enne

Un 23enne è stato arrestato per tentata rapina dopo aver rubato un giubbotto all’Adigeo e aver morso gli addetti alla vigilanza.

Intorno alle 17.30 di ieri, giovedì 13, gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso il centro commerciale “Adigeo”, dove hanno arrestato per tentata rapina un cittadino algerino di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Secondo quanto accertato dai poliziotti, il giovane era entrato poco prima all’interno del negozio “Cisalfa” e, dopo aver prelevato un giubbotto e un paio di pantaloni dall’espositore, occultandoli sotto il braccio, era uscito dal negozio senza pagare. Fermato dall’addetto alla vigilanza del negozio, il giovane aveva reagito con violenza, tentando di colpirlo con una testata e mordendogli la mano sinistra. Il ventitreenne si era poi scagliato anche contro il vigilante di un altro negozio giunto in aiuto del collega, colpendolo con pugni e calci alle gambe e mordendolo alla mano destra.

Ultimati gli accertamenti, i capi d’abbigliamento sottratti – del valore di quasi 250 euro – sono stati restituiti al responsabile del negozio e il ventitreenne è stato arrestato per tentata rapina. Il giovane è stato, inoltre, denunciato per ricettazione: nel suo zaino, infatti, gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto una carta di debito appartenente ad un’altra persona, di cui il cittadino straniero non è riuscito a giustificare il possesso. Questa mattina, il giudice, ha convalidato l’arresto.