La polizia locale di Verona è intervenuta per liberare un appartamento abusivo in via Calvi, denunciate tre persone.

Intervento della polizia locale in via Calvi, dove le pattuglie del Reparto Motorizzato, a seguito di una denuncia del proprietario, hanno rintracciato tre persone che avevano occupato abusivamente un appartamento. I soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per invasione di edificio. All’interno dell’immobile è stata inoltre rinvenuta sostanza stupefacente, abbandonata in una delle stanze.

L’appartamento, trovato in pessime condizioni igienico-sanitarie, è stato liberato e restituito alla legittima proprietaria. Nella stessa zona di via Calvi, a seguito delle segnalazioni dei residenti, sono stati potenziati i controlli, con l’identificazione di 23 persone e l’elevazione di 14 sanzioni al Codice della Strada. Altri controlli hanno portato anche alla sanzione di tre persone per bivacchi nell’area tra via Roma e Castelvecchio.

Controlli sulle strade.

Nel corso delle attività di vigilanza stradale, la polizia locale di Verona ha effettuato 129 accertamenti per divieto di sosta, con 5 rimozioni. Sono stati inoltre elevati 3 verbali per mancanza di copertura assicurativa, con relativo sequestro dei veicoli, 9 verbali per mancata revisione e 3 sanzioni per uso non corretto del monopattino.

Quattro i sinistri stradali rilevati, oltre a un grave incidente autonomo che ha coinvolto un motociclista 18enne nel sottopasso di via Città di Nîmes. Nel pomeriggio di lunedì, in stradone Santa Lucia, una donna di 85 anni è stata investita da un ciclomotore: il conducente è risultato negativo all’alcoltest, la donna è stata trasportata all’ospedale di Borgo Trento con ferite non gravi.

In via Urbano III una Fiat Panda, condotta da una persona in probabile stato di ebbrezza, ha urtato un’auto in sosta: il conducente si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro ed è risultato privo di patente, revocata nel 2023. Per lui è scattata una sanzione amministrativa da 5.100 euro e la denuncia penale. Ulteriori incidenti si sono verificati in corso Porta Nuova, tra un motoveicolo e un furgone, e in strada della Genovesa, dove due autovetture si sono scontrate causando il ferimento di una donna; sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Dall’inizio dell’anno sono 93 i sinistri stradali rilevati dalla polizia locale.