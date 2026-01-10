Semestre Filtro a Verona, Esu: “Già disponibili i posti per gli idonei”

Esu mette a disposizione una trentina di alloggi per gli studenti nella graduatoria Semestre Filtro dell’università di Verona.

Esu Verona ha già a disposizione diversi alloggi da destinare alle studentesse e agli studenti fuorisede, presenti nella graduatoria del Semestre Filtro e idonei a ottenere un posto presso le strutture dell’Ente in base ai criteri relativi al reddito.

Gli alloggi immediatamente assegnabili sono una trentina: “Un numero che potrebbe risultare già pienamente sufficiente”, fa sapere Esu.

“Il quadro completo potremo delinearlo con i dettagli delle graduatorie e la successiva conferma, da parte degli studenti e delle studentesse, di voler frequentare Medicina od Odontoiatria presso l’università degli Studi di Verona – afferma il presidente Esu, Claudio Valente –. Solo allora sapremo il numero esatto di quanti avranno diritto, secondo i criteri dettati dalla normativa, all’assegnazione dell’alloggio. Questi posti li avevamo ‘congelati’ proprio in attesa degli esiti del Semestre Filtro, quantificando le possibili necessità in forma puramente ipotetica, poiché la riforma è una novità assoluta e dunque non disponevamo e non disponiamo di dati precedenti per una valutazione puntuale. Per evitare imprevisti, stiamo comunque già individuando ulteriori alloggi, presso le strutture private con cui abbiamo alcune convenzioni in corso, da rendere disponibili entro poche settimane. Sempre che emerga tale necessità”.

“Abbiamo pubblicato l’avviso destinato agli studenti e alle studentesse sul sito di Esu Verona – spiega il direttore generale Giorgio Gugole –, che potranno presentare domanda fino alla fine del mese. Si è deciso di agire immediatamente perché riteniamo opportuno che quanti si trovano in graduatoria del Semestre Filtro sappiano che ci sono alloggi disponibili nella nostra città”.