Una studentessa palestinese è arrivata nei giorni scorsi da Gaza a Verona, attraverso l’iniziativa della Crui Italian Universities for Palestinian Students (Iupals), grazie ai corridoi universitari e alle borse di studio messe a disposizione dall’università scaligera. Sono ad oggi, quindi, tre gli studenti palestinesi accolti dall’ateneo di Verona grazie al lavoro della Commissione per la Cooperazione internazionale allo sviluppo.

Gli studenti sono iscritti ai corsi di studio in lingua inglese in Molecular and Medical Biotechnology e Computer Engeneering for Intelligent Systems.

Il progetto Iupals, coordinato dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui) in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, offre a studentesse e studenti palestinesi l’opportunità di compiere un intero percorso universitario in Italia, rafforzando così la cooperazione accademica tra Italia e Palestina.

Attualmente l’ateneo scaligero accoglie 3 fra studentesse e studenti del programma Unicore (University Corridors dor Refugees), 3 studenti del progetto Crui–Iupals (Italian Universities for Palestinian Students), 1 ricercatrice junior del progetto Sar (Scholars at Risk), 1 dottorando palestinese vincitore di un progetto europeo Safe (Supporting At-risk Researchers with Fellowships in Europe), 18 studenti titolari di protezione internazionale o richiedenti asilo (a.a. 2024/2025) accolti con protocollo Mui (Manifesto Università Inclusiva).