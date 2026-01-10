Il regista Paolo Sorrentino sarà a Verona, al cinema Kappadue, sabato 17 gennaio, per presentare il film “La Grazia”.

Il regista Paolo Sorrentino, con la direttrice della fotografia Daria D’Antonio, sarà a Verona, al Cinema Kappadue, sabato 17 gennaio alle ore 20:00 per salutare il pubblico e introdurre il suo 11° lungometraggio “La Grazia”.

Il film di Sorrentino ha già ricevuto diversi applausi in sala in occasione delle anteprime che si sono svolte dal 25 dicembre al 1 gennaio, è stato presentato in concorso alla 82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Toni Servillo premiato con pieno merito con la Coppa Volpi per la miglior interpretazione.

La prevendita comincia a partire da domenica 11 gennaio esclusivamente presso la biglietteria del Cinema Kappadue in piazzetta Giorgio Gaber 1, (ex Via Rosmini 1).